Amilton ve Veysel cezalı duruma düştü

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da kaybedilen Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Amilton ve Veysel Sarı bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1'e yenilen Fraport TAV Antalyaspor'da Amilton ve Veysel Sarı şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlı takımda Rizespor karşılaşmasında sarı kart sınırında bulunan Amilton ve Veysel Sarı cezalı duruma düşerek 15'inci haftada oynanacak Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü. Bu sezon sakat ve cezalı oyunculardan başı yanan kırmızı beyazlı takımda cezalı Amilton ve Veysel Sarı'nın dışında sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican da forma giyemeyecek.

'EN GOLCÜ VEYSEL SARI'

Bu sezon takımı adına 12 Süper Lig maçında forma giyen Veysel Sarı, toplam bin 66 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Veysel Sarı, 3 golü bulunan Alman yıldız Podolski ile beraber takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Her iki oyuncunun da ligde 3'er golü bulunuyor.

'AMİLTON'DAN 3 ASİST'

Brezilyalı orta saha Amilton ise 3 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu durumunda. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 asistin yanı sıra gol de atarak takımına katkıda bulundu. Sol kanat oyuncusu Amilton, 12 maçta 969 dakika sahada kalarak takımı adına ter döktü. Amilton, bu sezon 1 kez de kırmızı kart gördü.

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