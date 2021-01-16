Amilton gol sevincinin ne anlama geldiğini açıkladı

Amilton maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, "Gol attığım için kendi adıma sevinçliyim. Buradan galip ayrılsak daha da sevinçli olacaktım. Fiziksel anlamda çok koştuk yorulduk, bu skoru kabul etmek zorunda kalıyoruz. Bu 1 puanı bu mücadelenin ödülü olarak alınmış bir puan şeklinde görebiliriz.

Gol attıktan sonra kızımın isminin baş harfi olan 'L' harfini yapmaya çalıştım. Gol attıktan sonra bunu hep yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı