Amilaz enzimi pek çok açıdan sağlıklı bir insan için oldukça önemlidir. Sindirim noktasında besin kaynaklarını daha sağlıklı şekilde gerekli noktalara ulaşmasına olanak tanır. Özellikle pankreasta yaşanacak olan herhangi bir hastalık veya iltihaplanma durumu, paralel olarak amilaz enzimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda ele alınmış olan referans aralığına bağlı olarak düşüklük ya da yükseklik söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda pankreası etkileyen akut ve kronik hastalıklar için tanı ile beraber tedavi açısından amilaz testi yapılmaktadır.

Amilaz enzimi nedir?

Karbonhidratların daha küçük parçalara ayrılmasına imkan tanıyan amilaz bir sindirim enzimidir. Pankreasta üretimi gerçekleştirilmek suretiyle salgılanan amilaz enziminin yanı sıra, diğer bir formu olan alfa amilaz da tükürük bezlerinden salgılanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan kan testi ile beraber amilaz enziminin referans aralığında olup olmadığı anlaşılır. Buna bağlı olarak düşüklüğü ya da yüksekliği üzerinden pankreasta meydana gelebilecek olası problemler anlaşılabilmektedir.

Genelde amilaz enzimi hem kan testi hem de idrar testi üzerinden anlaşılabilmektedir. Ancak daha kesin sonuçlar alabilmek adına kan testi üzerinden hemoglobin yani kan sayımı ile beraber referans aralığına bakılmak suretiyle karşılaştırma yapılır. Amilaz seviyesini etkileyen birçok farklı etmen söz konusudur. Yaşanabilecek problemler karşısında pankreas için kan testi üzerinden teşhis ve tahliller ile beraber tedavi yöntemleri ele alınır.

Amilaz enzimi yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Sindirim salgıları içerisinde yer alan amilaz enzimi aynı zamanda belli bir miktarda kan içerisinde de bulunmaktadır. Bu doğrultuda laboratuvardan laboratuvara ve farklı cihazlar üzerinden ameliyat için referans aralığı değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda test yöntemi ile beraber kişiye bağlı olarak da farklılık yaşanabilir.

Sağlıklı bir insan için amilaz referans aralığı ele alındığı zaman, ‘19 - 86U/L’ değer aralığı öne çıkmaktadır. Amilaz enziminin bu seviyenin altında olması düşüklüğü gösterirken, bu değerin üstüne çıkması yüksekliği anlamına gelmektedir. Özellikle amilaz değerinin referans aralığının altına inmesi çok ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir. Bu doğrultuda düşüklüğü veya yüksekliği üzerinden meydana gelebilecek belli başlı bazı hastalıkları saymak mümkün.

- Pankreas, yumurtalık ve akciğer kanserleri,

- Gastroenterit,

- Peptik ülser,

- Safra kesesinde yaşanan tıkanıklık ile beraber taş oluşumu,

- Tükrük bezi tümörleri,

- Dış gebelik,

- Pankreas ve bağırsaklar ile beraber safra kanallarında meydana gelen tıkanıklıklar,

- Diyabetik ketoasidoz,

Bu hastalıkların dışında amilaz değerinin düşüklüğü veya yüksekliğine bağlı olarak belli başlı bazı hastalıkları da ele almak mümkündür. Örneğin böbrek ve karaciğer hastalıkları, pankreas kanseri, pankreas hastalığı ile beraber gebelikte görülen preeklampsi gibi rahatsızlıklar amilaz düşüklüğüne işaret etmektedir. Yüksek ameliyat değerleri ise pankreatit ile beraber belli başlı bazı pankreas hasarlarını göstermektedir.

Amilazı düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Amilaz enziminde referans aralığına çıkılarak düşüklüğü ya da yükseklik yaşanması yaygın görülen bir durumdur. Bu doğrultuda amilaz enziminin değerlerin dışına çıkmasına neden olacak problemler öncelikle ele alınır. Bu problemler kan testi üzerinden yapılan hemogram yani kan sayımı ile beraber, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans tekniklerinden faydalanılır. Böylece uzman doktor kontrolü altında teşhis net olarak anlaşıldıktan sonra tedavi yöntemlerine geçilir.

Amilaz değerinde yaşanabilecek olası problemler karşısında buna yönelik tedavi yöntemleri gerçekleştirilir. Özellikle pankreatit vakalar ile beraber pankreas üzerinden yaşanan hasarlar için erken tanı ve teşhis büyük öneme sahiptir. Pankreas hastalıkları başta olmak üzere pek çok farklı hastalık sorunu karşısında, amilaz testi en önemli parametrelerden biridir. Ele alınan referans aralığı ile beraber aradaki düşüklük veya yükseklik farkına bağlı olarak, uzman doktor kontrolü altında çözüm yöntemleri sağlanır.

Yapılan test sonucunda amilaz enzimi ya da kan üzerinden bozukluk görülüyorsa, çok ciddi komplikasyonlar ile karşı karşıya kalma durumu yaşanabilmektedir. Böyle zamanlarda erken tanı ile beraber tedavi yöntemlerine hemen başlanmalıdır.