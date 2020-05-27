Amerikan Ulusal Buz Hokeyi Ligi başlıyor

Amerikan Buz Hokeyi Ligi, tedbirli normalleşme şartları altında tekrar başlayacak. NHL'in komisyon üyesi Gary Bettman, 12 Mart'tan bu yana askıda olan ligin geleceği hakkında düşünülen planı aktardı.

Bettman, 24'ü Amerika Birleşik Devletleri, 7'si Kanada takımlarından oluşan Ulusal Hokey Ligi'nin kesin bir tarih vermeden kısa bir süre içinde geri döneceğini açıkladı. Play-off sisteminde oynanacak lig maçlarına 2 şehir ev sahipliği yapacak.

NHL'de toplam 189 mücadelenin yapılacağını belirten komisyon üyesi, oyuncu ve teknik ekip sağlığı için tedbirlerin üst seviyede tutulacağını da sözlerine ekledi. Amerikan Ulusal Buz Hokeyi Ligi'nde tekrar başlangıç tarihinin Haziran sonu olarak öngörülüyor.

TRT Spor