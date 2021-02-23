Her spor dalında olduğu gibi Amerikan futbolunun ortaya çıkmasında da rastlantısal etkenler söz konusu olmuştur. Bu oyunda pek çok faktör bir arada bulunur. Amerikan futbolu, çok kompleks bir yapıya sahiptir. Bu oyunda başarılı olabilmek için oyuncuların, dayanıklılık, esneklik, kuvvetlilik, disiplin, strateji ve azim gibi temel özelliklere sahiptir.

Serbest oyuncu, pas oyunlarında serbest cornerback gibi oynarken koşu oyunlarında ise, linebacker gibi koşucuyu durdurma görevi yapar. Bu oyuncular, genellikle önlerindeki oyuncular rakiplerini kaçırdığı zaman oyuna dahil olurlardı.

Serbest oyuncu ne demek?

Serbest oyuncu, pas alanında oyuncuyu durdurmaya yönelik görev yapan oyunculardır. Bu oyuncular, savunmanın en arkasında durdukları için hücumu çok iyi görür ve takım arkadaşlarını da yönlendirir. Aynı zamanda bu oyuncular, defanstaki son oyuncu olduklarından dolayı takımın en yetenekli ve tecrübeli oyuncuları arasında yer alır.

Amerikan futbolu nasıl oynanır?

Amerikan futbolunun maç kadrosu 46 kişiden oluşur. Fakat normal sahada futbolda olduğu gibi 11 oyuncu bulunur. Bir Amerikan Futbol takımı, kendi içinde farklı görevler üstlenen 3 farklı takıma ayrılır. Bunlar ise, "Hücum takımı", "özel takım" ve "savunma takımı"dır.

Amerikan futbolunda oyuncuların görevleri nelerdir?

Amerikan futbolunda her oyuncunun farklı bir görevi vardır. Hücum, amacı sayı almak olan ekip ile topa sahipken oyuna girer. Bu oyuncular güçlü, cüsseli ve dayanıklı olmalıdır. Amerikan futbolundaki oyuncuların kimi hücumda kimi ise savunmada görev alır.