Amerikalıların İtalya sevgisi

Bu kulüplerden 2019’da el değiştiren ve Rocco Commisso tarafından satın alınan Fiorentina için 314 milyon avro harcandı. Geçen eylül ayından bu yana Dan Friedkin sahibi olduğu Roma için harcanan meblağ ise 335 milyon avro. ABD’liler tarafından satın alınan ve en fazla para harcanan kulüp ise Milan. Elliott Management Corporation, 2017 yılından bu yana kırmızı siyahlılar için 833 milyon 250 bin avro harcadı. Bir yıl önce Spezia’yı satın alan Robert Platek’in cebinden 10 milyon avro çıkarken, 2014’te Bologna’yı bünyesine katan Kanadalı Joey Saputo ile o günden bu yana 200 milyon avroluk harcama yaptı. Parma’nın sahibi Kyle Krause de Saputo gibi kulüp için 200 milyon avro harcarken, Atalanta’nın yüzde 55’ini satın alan Boston Celtics’in de sahiplerinden Stephen Pagliuca Bergamo kulübüne 275 milyon avro yatıracak.

ABD’li ve Kanadalı iş insanlarının İtalyan futboluna son sekiz yılda harcadığı rakam böylece 2 milyar euroya ulaştı ulaştı.