Amerikalılar’ın gözü Mesut Özil'de

Wayne Rooney’nin formasını giydiği DC United’ın, 2021 Ocak ayında Mesut’u kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

25 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
- A +
Amerikalılar’ın gözü Mesut Özil'de

Unai Emery döneminde Arsenal’de istenmeyen adam haline gelen Mesut Özil, Arteta’nın teknik direktörlüğe gelmesi sonrasında yeniden ilk 11’in değişmez isimleri arasına girmişti. Amerika’nın saygın gazetelerinden Washington Post’un haberine göre daha önce Wayne Rooney’nin formasını giydiği DC United’ın, 2021 Ocak ayında Mesut’u kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Sözleşmesi 2021 Haziran’da bitecek 31 yaşındaki oyuncu, haftalık 350 bin Pound (2.7 milyon TL) kazanıyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...