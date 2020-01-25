Unai Emery döneminde Arsenal’de istenmeyen adam haline gelen Mesut Özil, Arteta’nın teknik direktörlüğe gelmesi sonrasında yeniden ilk 11’in değişmez isimleri arasına girmişti. Amerika’nın saygın gazetelerinden Washington Post’un haberine göre daha önce Wayne Rooney’nin formasını giydiği DC United’ın, 2021 Ocak ayında Mesut’u kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Sözleşmesi 2021 Haziran’da bitecek 31 yaşındaki oyuncu, haftalık 350 bin Pound (2.7 milyon TL) kazanıyor.