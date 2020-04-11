Amerikalı taraftarlar aşı bulunmadan tribünlere gitmeyecek

Corona virüs salgınının etkilerinin büyük bir artış gösterdiği ABD'de Seton Hall Üniversitesi, salgının spora etkisine ilişkin bir anket düzenledi.

Genel olarak 762 kişiye yönelik telefonla yapılan ankete katılanların %72'si Covid-19 için bir aşı bulunmadan bir spor etkinliğinde katılımcı olmayacaklarını açıkladılar. Kendisini gerçek bir spor tutkunu olarak tanımlayanlar arasında ise bu oran %61 ile dikkat çekti.

762 kişiye yönelik soruya cevap verenlerden %12'si ise tribünlerde sosyal mesafenin sağlanması durumunda katılabileceklerini belirttiler.

%13'lük dilim ise spor organizasyonları başladığında yerinde izlemenin kendilerinde bir güvensizlik yaratmayacağını belirtti.

Ankette bazı farklı sorulara da yer verildi. Sosyal izolasyon önlemleri devam ederken NFL'in sonbaharda yani planlandığı tarihte başlaması gerektiğini düşünüyor musunuz sorusuna, katılımcıların %70'i hayır cevabını verdi.

Spora ara verilen dönemde stadyum çalışanlarının maaşlarının ödenmesi gerekir mi sorusuna ise %56 ile evet, %33 ile ise hayır cevabı verildi.

Son olarak ise seyircisiz maçların izlenme oranına ilişkin bir soru iletildi. Katılımcıların %76'sı oyunları daha önceki gibi aynı ilgiyle ekran başında takip edeceklerini aktardılar. %16'sı daha az bir ilgi duyacaklarını belirtirlerken %7'si ise daha fazla bir ilgiyle takip edeceklerini aktardı.