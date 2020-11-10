Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

Burnunda şekil bozukluğu olan ve ameliyat olmaya bir türlü karar veremeyen kişiler için ameliyatsız burun estetiği seçeneği mümkün. Ameliyatsız burun estetiği ile burun küçültme hariç burundaki diğer estetik sorunların tedavisi özellikle botoks ve dolgu enjeksiyonu teknikleriyle yapılabiliyor. Öğle arası ya da 15 dakikada burun estetiği olarak da bilinen enjeksiyon teknikleri ile burundaki şekil bozuklukları tedavi edilebilir. Burun küçültme sorunu hariç diğer şekil bozuklukları giderilebilir. Burun tümsekleri, eğriliği, burun deliği asimetrisi ve burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar tedavi edilebilir. Burun konturu yeniden şekillendirilebilir. İleri seviyede kemik sorunları ve burun küçültme için cerrahi yöntemler tercih edilmelidir.

Burun şekli hemen düzelir

Özellikle düğün, nişan, tatil ya da benzeri bir özel günün arifesinde olanlar yani iyileşme için yeterli süresi olmayanlar için çok daha uygun bir seçenektir. Eğer burunda hacim eksiklikleri, tümsek ya da kemer varsa dolgu enjeksiyonu, burun ucu düşüklüğü ya da eğrilik gibi sorunlar varsa botoks enjeksiyonu uygulanır. Dolgu enjeksiyonunun sonuçları hemen görünür hale gelirken, botoks enjeksiyonunun etki etmesi için birkaç günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Ameliyatsız tekniklerin etkisi geçici olduğu için kullanılan malzemenin türüne göre 6 ay ile 2 yıl içinde enjeksiyonların tekrarlanması gerekir.

İyileşme sürecine ihtiyaç yoktur

Ameliyat korkusu ya da anestezi endişesi gibi sebepler de ameliyatsız burun estetiği tekniklerine olan talebin artmasını sağlıyor. İnce uçlu enjeksiyon iğneleri sayesinde ağrısız ve sızısız bir şekilde birkaç dakika içinde işlem tamamlanır. Güneş ışıklarından korunmak, bir iki gün çok ağır spor yapmamak, sauna gibi aşırı sıcağa maruz kalmamak tedbir almak için yeterli olacaktır. Minimal dozlarda uygulanan dolgu ve botoks enjeksiyonu teknikleri ile burundaki estetik sorunlar doğal bir görünüme kavuşturulabilir. Burunda şişlik, ödem ya da his kaybı oluşmaz. Hastanın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kırışık tedavisi, kaş kaldırma ya da dudak dolgusu gibi diğer ameliyatsız yüz estetiği teknikleri ile beraber kombine bir şekilde uygulanabilir.

Hangi durumlarda uygun olmaz

İleri seviye şekil bozuklukları ya da kalıcı tedavi için cerrahi tekniklerin tercih edilmesi gerekir. Örneğin kapalı burun estetiği tekniğiyle ortalama bir saat süren operasyon ile ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanabilir. Kapalı teknikler ile ödem ve morluk oluşmadan, nefes almayı sağlayan ateller, konforlu bantlar sayesinde hasta rahat bir şekilde aynı gün evine dönebiliyor. Hatta birkaç gün içinde rutin yaşantısına rahatlıkla devam edebiliyor. Burun estetiği ameliyatları kişiye özel planlanır, bu yüzden uygunluğu için estetik cerrahtan bilgi alınması gerekir.