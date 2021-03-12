Sol dizinden menisküs ameliyatı olan İnter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal yaklaşık 1 ay futbol oynayamayacak.

Vidal, Serie A'da oynanacak Torino, Sassoulo ve Bologna maçlarında forma giyemeyecek. Şilili orta saha oyuncusunun Cagliari ile 11 Nisan'da oynanacak lig mücadelesinde oynaması bekleniyor.

30 maçta 4 gole katkı yaptı

Sezon başında Barcelona'dan Inter'e katılan Arturo Vidal, bu sezon İtalyan ekibiyle oynadığı Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 30 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.