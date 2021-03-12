Ameliyat olan Inter'li Vidal 1 ay sahalardan uzak kalacak
Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sol dizinden menisküs ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 32 yaşındaki futbolcunun 1 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sol dizinden menisküs ameliyatı olan İnter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal yaklaşık 1 ay futbol oynayamayacak.
Vidal, Serie A'da oynanacak Torino, Sassoulo ve Bologna maçlarında forma giyemeyecek. Şilili orta saha oyuncusunun Cagliari ile 11 Nisan'da oynanacak lig mücadelesinde oynaması bekleniyor.
30 maçta 4 gole katkı yaptı
Sezon başında Barcelona'dan Inter'e katılan Arturo Vidal, bu sezon İtalyan ekibiyle oynadığı Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 30 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.