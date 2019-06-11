Geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler forması altında önemli maçlara imza atan Oğuz Çetinkaya’ya 2. Lig takımlarından Yılport Samsunspor’dan transfer teklifi geldiği öğrenildi. İstanbul Küçükçekmece doğumlu olan 26 yaşındaki futbolcunun Karadeniz temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Amed Sportif Faaliyetler’e Çatalcaspor’dan transfer edilen ve son üç sezon yeşil kırmızılı beyazlı takımın formasını giyen Oğuz’un Yılport Samsunspor ile anlaşması bekleniliyor.

Amed Sportif Faaliyetler’deki maddi sorunların devam etmesi diğer futbolcuları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Takım kaptanı Mehmet Sıddık İstemi başta olmak üzere birçok futbolcunun gelen transfer tekliflerini değerlendirdiği ve yeni sezonda Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayıracakları ileri sürüldü.

Yeşil kırmızılı beyazlı kulüpte, futbolcu alacakları hala çözülmüş değil.

İHA







