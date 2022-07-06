Amedspor’a sponsor desteği

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)-



TFF 2’nci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre takım, 2022-23 sezonunda formasında Hacıbaba Pastaneleri yazılı formayla çıkacak. Sponsorluk anlaşması Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı ile Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım arasında imzalandı.

Yılmaz Elaldı, firmalarının Diyarbakır’da doğup büyüdüğünü ve kentteki sportif faaliyetlerin yanında olmak istediklerini belirterek, “Biz Hacıbaba Pastaneleri olarak Diyarbakır’da doğmuş, büyümüş dünya gündemine oturan bir firmayız. Böyle bir durumda Diyarbakır’ın da spor anlamında Amedspor’un da yanında olmak bizim için bir görevdi diye düşünüyorum ve sponsor olmaktan da gurur duyuyoruz. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca bu yıl şampiyonluk bekliyoruz” dedi.

Amedspor Kulüp başkanı Selahattin Yıldırım da, Hacıbaba Pastaneleri’nin sosyal sorumluluk gereği birçok amatör kulübe de yardım ettiğini ifade ederek, “Bu seneki göğüs reklamı Hacıbaba, geçen yıl geçirdiğimiz başarılı bir sezonun ardından böyle bir sponsorluk bizi açıkçası çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten sponsor olmazsalar bile kulübümüze sürekli maddi manevi destekleri vardı. Bizim gibi kalıcı gelir kaynakları olmayan kulüplerin bu tür sponsorluk anlaşmaları yapmaları çok önemli” diye konuştu. (DHA)



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