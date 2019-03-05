Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de oynanan 24. hafta maçlarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananlardan dolayı, ev sahibi kulüp ile oyuncuları Mansur Çalar, Muhammed Ali Özdemir ve Muhlis İstemi'nin de disipline gönderildiği vurgulandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi CEM DEDA'nın 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BURSASPOR Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR- GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE'nin 02.03.2019 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ALTAY Kulübü'nün 04.03.2019 tarihinde oynanan ALTAY-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHLİS İSTEMİ'nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MANSUR ÇALAR'ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SARIYER Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MEHMET ARSLAN'ın 02.03.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- GEBZESPOR Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR-KÖRFEZSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu CENK CENGİZ'in 02.03.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KEMERSPOR 2003 Kulübü masörü ÖKKEŞ ÜRKER'in 02.03.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KARŞIYAKA Kulübü futbolcusu MUSTAFA AŞAN'ın 02.03.2019 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATSA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SERKAN ÇALIK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü futbolcusu MUHAMMED ENES YILMAZ'ın 02.03.2019 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR-KOCAELİSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.