TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor Kayserili golcü Tayyib Kanarya’yı kadrosuna kattı. Son olarak Bayburt İl Özel İdarespor takımında forma giyen 1995 doğumlu golcü oyuncu Tayyib Kanarya yeni sezonda Amedspor forması giyecek. Tecrübeli forvet, Diyarbakır’a giderek resmi sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon ligin ilk yarısında Uşakspor forması ile 17 maça çıkan Tayyib, ligin ikinci yarısında ise Bayburt İl Özel İdarespor forması ile 21 maça çıktı. Toplamda 38 maça çıkan golcü oyuncu 9 gol kaydetti.

Tayyib, “Yeni sezonda Amedspor ile anlaştım. Her iki taraf için hayırlı olsun, sonu şampiyonluk olsun” dedi.