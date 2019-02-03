Amedspor-Sarıyer maç sonucu: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz grubun 20'nci haftasında Amedspor, sahasında Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.
22'nci dakikada Ozan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yaser, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Alim'e gönderdi. Alim'in yerden sert vuruşunda top, direğin dibinden dışarı çıktı.
38'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Muhammet Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı.
55'inci dakikada Mansur’un ceza alanına ortasıyla topla buluşan Furkan, Nezir’e pas verdi. Nezir'in düzgün vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.
57’inci dakikada Feyyaz’ın ceza alanına ortasına yakın köşede Bertul uzanarak kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erdi'nin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
71’inci dakikada Umut'un köşe vuruşunda Yiğitcan kafa vurdu. Kaleci Ali son anda uzanarak topu kornere gönderdi.
90+3'ünrcü dakikada Muhlis'in ceza alanına ortasıyla topla buluşan Muhammed Burak düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Oğuz Akyüz, Tolga Özcan
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- Ömer, Yiğitcan, Volkan, Oğuz, Hasan (Dk.89 Mehmet Erkut), Mansur, Nezir (Dk.77 Muhlis), Umut, Muhammed Burak, Furkan (Dk.90 Bünyamin)
SARIYER: Ali- Feyyaz, Yaser, Nuri Fatih, Alim (Dk.90 Mert ), Özgür, Abdullah, Serkan, Ozan (Dk.89 İskender), Adem, Bertul
GOLLER: Dk.55 Nezir, Dk.90+3 Muhammed Burak (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.57 Bertul (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Mansur (Amed Sportif Faaliyetler), Feyyaz, Serkan, Ozan, Adem (Sarıyer)