Amedspor - Şanlıurfaspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, sahasında Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.

29 Eylül 2019, Pazar 22:24
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Amedspor - Şanlıurfaspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, sahasında Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Bayram Başkan, Emin Yıldırım, Eren Özçelik, Mehmet Terece

AMEDSPOR: Abdulaziz - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 46 Muhlis), Muhammet Burak, Mehmet Erkut (Dk. 71 Hüseyin), Abdullah, Tolga, Bulut (Dk. 61 Atakan), Muhammet Yılmaz,

ŞANLIURFASPOR:Yasin - İbrahim Halil, Mehmet Halil (Dk. 90 Mehmet Fatih), Veysel, Ercan, Seyfettin, Ali Eren, Onur, Fevzi, Rıdvan, İbrahim

SARI KARTLAR: Muhammet Yılmaz, Abdullah, Bünyamin, (Amed Sportif Faaliyetler) - Veysel, Sercan, Yasin, (Şanlıurfaspor)

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