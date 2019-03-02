Amedspor - Sakaryaspor maçında gerginlik

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.

02 Mart 2019, Cumartesi 20:01
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Amedspor - Sakaryaspor maçında gerginlik

TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor ve Sakaryaspor, Diyarbakır Yeni Stadı’nda karşılaştı.

Maçın devre arasında tribünlerdeki Amedspor taraftarları, Sakaryasporlu yöneticilerin bulunduğu bölüme pet şişe attı. Güvenlik güçleri, müdahale ederek gerginliği önledi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına gitmek için sahadan ayrılan Sakaryasporlu futbolculara, tribünlerden plastik şişe ve bozuk para fırlatıldı. Futbolcular, çevik kuvvet ekiplerinin korumasında soyunma odasının yolunu tuttu.

Müsabaka sonrası stattan ayrılan bazı ev sahibi ekip taraftarlarının güvenliği sağlayan polis ekiplerine taş atması üzerine, TOMA ile müdahale edildi.

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