Amed'de teknik direktör ile yolları ayırdı

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup’ta kötü gidişin faturası teknik direktör İbrahim Cezayir’e kesildi. 5 hafta önce Mehmet Budakın’ın yerine göreve gelen Cezayir ile yolların ayrıldığı bildirildi.

09 Mart 2020, Pazartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Amed'de teknik direktör ile yolları ayırdı

Sezona Ramazan Erin ile başlayan ve daha sonra Mehmet Budakın’la devam eden Amed Sportif Faaliyetler’da 5 hafta önce de Budak'ın istifasından sonra göreve İbrahim Cezayir'i getirmişti. Cezair ile de yollarını ayıran takım Son 7 haftaya küme düşme tehlikesi ile yeni teknik adam arayışları başladı.

İHA

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