TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 49 puanla 8'inci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, teknik direktör Mehmet Budakın ile yollarını ayırdı. Yeşil kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada Budakın ve ekibinin sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini açıklandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim kurulumuz, Sertaç Küçükbayrak’tan boşalan teknik direktörlük görevine 15 Kasım 2018’de getirilen Mehmet Budakın ile yeni sezonun planlaması konusunda bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı ortak karar ile kendisi ve ekibiyle yollarımızın ayrılma kararı alınmıştır. Bu vesileyle hocamız ve ekibiyle ile yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.Mehmet Budakın ve ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz."