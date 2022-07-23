Kayserispor, kadrosunda bulunan futbolculardan Taner Gümüş'ü TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif'e verdi. Amed Sportif, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda bu transferin gerçekleştiğini ifade ederek Sarı Kırmızılı kulübe de göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür etti.

Taner Gümüş 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Amedspor forması giyecek. Kayserispor altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonlarda Çengelköyspor, Şanlıurfaspor, Isparta 32 takımlarında oynamıştı. (İHA)