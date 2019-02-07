Amed Sportif, PFDK'ya sevk edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır’da oynanan Sarıyer maçı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

07 Şubat 2019, Perşembe 13:55
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Amed Sportif, PFDK'ya sevk edildi

Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan ve Amed Sportif Faaliyetlerinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada, ev sahibi takım saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler’de deplasmanda oynanacak olan Hacettepespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 10 Şubat Pazar günü Ankara’da yapacağı maçı kazanıp çıkışını devam ettirmek istiyor. İç saha maçlarında önemli sonuçlar alan ancak deplasman müsabakalarında istediğini elde edemeyen Amed Sportif Faaliyetler, bu şansızlığına son vermek istiyor. Talaytepe Şehmus Özer Tesisleri’nde teknik direktör Mehmet Budak’ın gözetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

İHA

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