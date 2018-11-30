Amed Sportif Faaliyetlerin maçları yeni stadyumda

Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının yeni stadyuma alınmasının ardından tüm maçlarını burada oynamak için girişim başlatan Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile resmi protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile Amed Sportif Faaliyetlerin, bu haftaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı başta olmak üzere, bu sezonki tüm iç saha maçları yeni stadyumunda yapılacak. Daha önce zemin bakım çalışmaları tamamlanan Yeni Diyarbakır Stadyumu için Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ödenecek ücreti Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) vereceği bildirildi. Bu ücretin taksitler halinde Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğün verileceği öğrenildi.

DTSO Başkanı Kaya’ya ziyaret

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak ve yönetim kurulu üyesi Nesih Aktepe'yi ziyaret etti. Başkan Karakaş, ziyaretin ardından Mehmet Kaya’ya isminin yazılı olduğu Amed Sportif Faaliyetler formasını hediye etti.

Biletler satışa sunuldu

2 Aralık Pazar günü oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-B.B Bodrumspor karşılaşmasının biletleri Ninova ve Forum AVM’de satışa sunuldu. Biletler ayrıca Eğitim Kafe’de de satılıyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise bilet satışları Ceylan AVM’de yapılacak. Yönetim talep üzerine kale arkası tribünlerini de açma kararı aldı. Kale arkası biletleri 3 TL’den satılacak. Bodrumspor maçı balkon tribünleri hariç tüm tribünlerde maç izlenilebilecek. Kombine kart sahipleri sadece kombinelerinde yazılı olan tribünde maçı izleyebilecek.