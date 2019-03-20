Amed Sportif Faaliyetler’de Eyüpspor hazırlıkları

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve ligde hiçbir iddiası bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler'de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

20 Mart 2019, Çarşamba 16:46
- A +
Amed Sportif Faaliyetler’de Eyüpspor hazırlıkları

Yeşil kırmızılı beyazlı takım, teknik direktör Mehmet Budakın gözetiminde çalışmalarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Talaytepe Şehmus Özer Tesisleri’nde gerçekleşen idman oldukça neşeli geçti. Bütün futbolcuların yer aldığı idmanda, yeşil kırmızılı beyazlılar, kros ağırlıklı bir antrenman gerçekleşti. Bazı yöneticilerin de takip ettiği idmana, takımla ilişkileri kesilen 6 futbolcu yer almadı. 

Amed Sportif Faaliyetler, 23 Mart Cumartesi günü Eyüpspor ile İstanbul’da yapacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, zorlu maç için İstanbul’a cuma günü gidecek ve kampa girip maç saatini bekleyecek. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.