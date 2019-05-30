Yönetimin maddi sorunları çözmek için kaynak ararken, teknik direktör ve transfer için de bayram sonrasında hareketliliğin olması bekleniliyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarla görüşmelerini devam ettiren yönetimin, bu girişimlerde maddi destek elde etmeyi planlanıyor.

Maddi sorunlar nedeniyle olumlu hiçbir gelişmenin yaşamadığı Amed Sportif Faaliyetler’de, sözleşmeleri devam eden bazı futbolcuların kendilerine kulüp aradıkları öğrenildi. Takım kaptanı Mehmet Sıddık İstemi başta olmak üzere birçok futbolcunun, yaşanan sorunlar nedeniyle Amedspor’la yolla devam etmeme kararı aldıkları iddia edildi.

İHA