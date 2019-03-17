Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe Belediyespor: 2 - 1

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Suha Adıyaman, Osman Baruk,
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Ferhat, Yiğitcan, Hasan, Gökhan (Dk.90 Mehmet Erkut), Mehmet Sıddık, Oğuz, Yusuf (Dk.65 Berat), İlyas, Nezir (Dk.58 Furkan), Bünyamin
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre- Melik, Berke (Dk.84 Oğuzhan Kaylesiz), İrfan, Mert, Abdulkadir (Dk.60 İsmail), Muharrem, Bilal (Dk.73 Oğuz), Recep, Erbay, Can
GOLLER: Dk.21 Gökhan, Dk.83 Furkan, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.40 Berke (Sancaktepe Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık, İlyas, Nezir, Hasan (Amed Sportif Faaliyetler), İrfan, Melik, (Sancaktepe Belediyespor)
21'inci dakikada Nezir’in şık ara pasında ceza yayının hemen girişinde topu önüne alan Gökhan, yerden güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
40'ncı dakikada İrfan’ın sağdan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Mert, topu daha müsait durumdaki Berke’ye verdi. Berke yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1- 1.
83'üncü dakikada Gökhan’ın ara pasıyla penaltı noktası üstünde topla buluşan Furkan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı topu filelere gönderdi. 2- 1.
DHA