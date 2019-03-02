Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: 1- 1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sakaryaspor'la 1 - 1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncu Oğuz, ceza alanının sol köşesinde topa elle müdahale edince hakem Ferhan Kestanlıoğlu penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını kullanan Sakaryasporlu Dilaver kaleci Erdi'nın sağından topu filelere gönderdi: 0-1

38'inci dakikada Mansur'un soldan ceza alanına Nezir'in rövaşata denemesinde top kaleci oğuz'da kaldı.

39'uncu dakikada Mansur rakibinden kaptığı topla ceza alanına sol çaprazdan girdi ve kaleyi yokladı, sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

43'üncü dakikada Mehmet Sıddık'ın güzel pasında topu önüne alan Furkan'ın sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

53'üncü dakikada Amed Sportifli Mehmet Sıddık sağ çaprazdan içeri girdi ve topu bekletmeden Gökgan'a aktardı. Gökhan Sakaryasporlu iki futbolcu tarafından yaka paça indirilince hakem Ferhan kestanlıoğlu ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Furkan güzel bir vuruşla topu filelere göndererek skor tabelasında durumu dengeledi: 1-1

Maçın ilerleyen dakikalarında tarafların geliştirdikleri ataklar sonuç vermeyince karşılaşma karşılıklı atılan penaltı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Serkan Gülçer, Uğur Erdoğan,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- Ömer, Yiğitcan, Volkan, Uğur, Hasan, Mansur, Muhammet Burak (Dk. 9 Gökhan), Nezir (Dk. 81 Ercan), Mehmet Sıddık (Dk. 90 Yusuf ), Furkan,

SAKARYASPOR: Oğuz- Can, Tevfik (Dk. 78 Umut), Berk İsmail (Dk. 87 İlyas), Savaş, Serhat, Hakkı, Dilaver, Zahit, Ferit (Dk 21 Hacı Ömer), Berkay,

GOLLER: Dk.53 Furkan, (Amed Sportif) Dk. 10 Dilaver, (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Oğuz, Muhammed Burak, (Amed Sportif) ,Berk ismail, Savaş, Dilaver, Zahit, (Sakaryaspor),

KIRMIZI KARTLAR: (Maç Öncesi)Muhlis (Amed Sportif Faaliyetler) ,(Maç öncesi) Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor)

DHA