Amed Sportif Faaliyetler Ramazan Çeri’yi transfer etti

Diyarbakırlı olan genç futbolcuyu kadrosuna katarak, savunma bölgesini güçlendiren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, dış transferde toplam 8 futbolcu kadrosuna katmış oldu. Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, yöneticiler, Şahin Tezgel, Cengiz Demir ve Lütfü Yılmaz’ın hazır bulunduğu imza töreninde bir konuşma yapan genç futbolcu, Diyarbakır’da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ramazan Çeri, doğup büyüdüğü kentin takımında forma giymenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir takımlarında oynadım. Bugün memleketimin güzide takımı Amedspor’a transfer olmaktan son derece mutluyum. İnşallah başarılı Amedspor izletmek için elimizden geleni yapacağız. Özellikle üzerimde emeği olan başta ailem olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İHA