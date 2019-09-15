Amed Sportif Faaliyetler - Hacettepespor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Hacettepespor ile golsüz berabere kaldı.

89'uncu dakikada Amed Sportifli Furkan rakibi Metehan'a sert girince direkt kırmızı kart gördü.

90+7'nci dakikada konuk takımdan Kadir Enes de bir orta saha mücadelesinde rakibine sert girdi ve kırmızı kart gördü. Maçın ilerleyen dakikalarında tarafların geliştirdikleri ataklardan sonuç çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere tamamlandı.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Kağan Bingül, Ramazan Ufuk Avdaş,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 78 Muhammet Yılmaz), Muhammet Burak, Yüksel, Oğuz, Hüseyin (Dk. 59 Mehmet Erkut), Atakan (Dk. 37 Bulut) Furkan

HACETTEPESPOR: Burak - Metehan, Kadir Enes, Mustafa Hüseyin (Dk. 56 Çayan), Furkan, Volkan (Dk. 83 Ali Eren), Muhammed Ali (Dk. 72 Muhammet Selim), Ümürcan, Ömer, Ali Eren, Yağız Suat

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 89 Furkan (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 90 +7 Kadir Enes (Hacettepespor)

SARI KARTLAR: Oğuz, Onur, Muhammet Burak, (Amed Sportif Faaliyetler) - Volkan, Furkan, Yağız Suat, Ömer Alper, Çayan, (Hacettepespor)