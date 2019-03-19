Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

19 Mart 2019, Salı 13:00
- A +
Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu gönderdi

Konuyla ilişkin olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden bir açıklama yapıldı. Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, şöyle denildi: 

“Teknik heyetimizin kalan 8 lig maçında genç sporcularımıza daha fazla forma şansı tanımak ve gelecek sezonun kadro yapılanması için alınan kararın ardında bazı sporcularımız ile yolların ayırma gerekliliği doğdu. Bu doğrultuda sporcularımızdan Volkan Geyik, Barış Ataş, Muhammet Yılmaz, Ömer Karancı, Gürkan Alver ve Umut Koçin ile karşılıklı görüşülerek kendileriyle yollarımız ayrılmıştır. Adı geçen sporcularımıza Amedspor’a vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz”. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.