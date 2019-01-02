Amed Sportif Faaliyetler, 4 hazırlık maçı yapacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, ikinci etap hazırlık maçları programı belli oldu.

02 Ocak 2019, Çarşamba 14:08
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Amed Sportif Faaliyetler, 4 hazırlık maçı yapacak

Yeşil kırmızılı beyaz ekibin, devre arası kamp çalışmalarının ikinci etabına bugün Antalya’da başlayacak. Kemer ilçesindeki Limak İmra otelde yapılacak olan kamp çalışması 13 gün sürecek. 14 Ocak’ta sona erecek olan kampın ardında takım, 20 Ocak’ta kendi sahasında Samsunspor’la yapacağı ikinci yarının ilk hafta maçı için Diyarbakır’a dönecek. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, ikinci etap kampında 4 hazırlık maçı yapacak. 5, 7, 9 ve 11 Ocak tarihlerinde yapılacak maçlarda rakiplerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. İlk etap kampına katılan Bağlar Belediyespor’dan Abdullah ve Yolspor’dan Bünyamin’e bugünlerde lisans çıkarılacağı öğrenildi. 

Öte yandan alt yapıda başarılı bir performans ortaya koyan Ali Gaffar İçöz ve Seymen Yağmur, ikinci etap kamp çalışmalarına dahil edildiği öğrenildi. 

İHA

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