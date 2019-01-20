Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Yılport Samsunspor: 2

Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır Stadyumu
Hakemler: Veli Karakaya xx, Birtan Yavuz xx, Boran Turhan xx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xXx, Ömer Karancı xx, Yiğitcan Gölboyu xxx, Volkan Geyik xx, Oğuz Çetinkaya xxx, Hasan Küçcük xxx, Mansur Çalar xx, Muhammed Burak Taşdemir xxx (Dk. 89 Ferhat Yaşar ?), Umut Koçin xx (Dk. 70 Erkut Şentürk x), Mehmet Sıddık İstemi xx, Furkan Yaman xx (Dk. 73 Muhlis İstemi x)
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın xx, Erhan Kartal xxx, Nuri Terliksiz xx, Aytaç Sulu xx, Canberk Dilaver xx, Savaş Yılmaz xx (Dk. 70 İlyas Kubilay Yavuz x), Yılmaz Özeren xx, Samet Asatekin xxx, İrfan Başaran x (Dk. 58 Bahattin Köse x), Erhan Şentürk x (Dk. 58 Onur Eriş x) Abdulkadir Özgen xx
Goller: Dk. 20 Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Ömer Karancı (Kendi kalesine), Dk. 80 Abdulkadir Özgen (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mansur çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 29 İrfan Başaran, Dk. 57 Yılmaz Özeren, Dk. 67 Savaş Yılmaz, Dk. 75 Aytaç Sulu, Dk. 90+2 Onur Eriş (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif Faaliyetler)
İHA