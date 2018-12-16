Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Bayrampaşa: 0

Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan maçta, Amed Sportif Faaliyetler, 17.dakikada mükemmel bir golle 1-0 öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Umut, nefis bir gole imza attı: 1-0

İlk yarı Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler etkili başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 72. dakikada skoru 2-0 yaptı. Umut'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak arka direkte topu ağlara yolladı: 2-0

Bayrampaşa 85.dakikada penaltı kaçırdı. Hakan ceza alanı içinde kaleci Serkan tarafından düşürüldü, hakem Hasan Avcı penaltı noktasını gösterdi ve Serkan'a da sarı kart gösterdi. Ahmet Arı'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Serkan kurtardı.

İHA