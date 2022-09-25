Amed Sportif-Bursaspor maçı sonrası büyük olay!

Diyarbakır Stadyumu'nda Bursaspor 'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor'un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

BAYRAK VE TİŞÖRTLERLE İLGİLİ OLARAK VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Müsabakanın başlarında Güney Kale arkasında bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve tişörtle girdi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı;

"İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürüyor. (DHA)







