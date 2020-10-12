Amazon’un ilk büyük oyunu Crucible piyasaya veda ediyor

E-ticaret konusunda kendini kanıtlayan, ardından Twitch platformunu da satın alarak oyuncularla etkileşimini arttıran Amazon, oyun geliştirme işine de başlamıştı. Çeşitli çalışmaların ardından ise Amazon’un ilk büyük oyunu Crucible Mayıs ayında çıkışını yaparak oyuncularla buluşmuştu.

Twitch üzerinde 2 basamaklı izlenme rakamlarında kalmakta zorlanan Crucible için oyuncu sayısı da pek iç açıcı durumda değildi. Steam Spy’a göre oyunun peak oyuncu sayısı geçtiğimiz Cuma günü 100’ün altında kaldı. Bu durumlar karşısında ise şirketin kendi deyimiyle “Oyun gelişimi için yüzlerce milyon dolar para harcanan” projenin fişi çekiliyor.

“Crucible’ın geliştirmesini bırakmak konusundaki zor kararı verdik” şeklinde yapılan açıklama ile de haber resmiyete kavuşuyor. Oyunun piyasadan çekileceği tarih ise 9 Kasım olarak belirtiliyor. Sunucular 9 Kasım‘a kadar özel oyunlar için açık olacak, ardından yapılan bir veda etkinliği ile kapanacak. Ayrıca bu durdurma kararının Amazon’un diğer oyunlarının geliştirme sürecine bir etkisi olmayacağı da açıklanan bilgiler arasında.

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