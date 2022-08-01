Amazon Prime Gaming, Ağustos 2022 oyunları belli oldu

Amazon Prime Ağustos 2022 ücretsiz oyunları belli oldu. Üyeler, Prime Gaming üzerinden 6 eğlenceli oyunu ücretsiz olarak alacak. Peki geçtiğimiz ay Far Cry 4 ve WRC 8 FIA World Rally Championship gibi yapımları bedava yapan platform, ağustosta hangi oyunları abonelerin beğenisine sunacak.

Platforma gelmesi belli olan 6 oyundan sadece Amazon Prime üyeleri yararlanabiliyor. 7.90 TL karşılığında abone olabileceğiniz Prime, aynı zamanda ilk kez abone olacak kullanıcılara özel bir ay boyunca ücretsiz deneme sürümü de sunuyor.

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

Amazon Prime Gaming, ücretsiz olan oyunların yanı sıra bazı yapımlar için de ücretsiz paketler veriyor. Bu ay hizmet, Pokémon Go, Apex Legends, Fall Guys, PUBG: Battlegrounds ve Roblox gibi yapımlar için ücretsiz içerikler verecek.

Kaynak: shiftdelete