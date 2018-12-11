Amazon'un yakın bir zamanda Bitcoin'e rakip olacak yeni kripto para birimini duyurabileceği öngörüsünün ardından Bitcoin, 3,500 doların altına geriledi.

Brown yayınladığı yazıda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bitcoin'in ekim 2017'de büyük dikkat çekmesinin ardından Amazon kimsenin haberi olmadan, amazoncryptocurrency.com ve amazoncryptocurrencies.com alan adlarını aldı. Çoğu kişi Amazon'un kendi kripto para birimine sahip olduğunu bilmiyor. Amazon Coin, şu an Amazon üzerinde alışveriş yaparken kullanılabiliyor. Fakat söz konusu alan adlarını gördükten sonra, Amazon'un tek başına kripto para birimleri piyasalarına hükmedeceğini görebiliyorum. Kriptolar artık ailelerinin bodrumlarından Ethereum alan çocukların alanı değil. Bu durum, blockchain teknolojisinin ekonomide kendine yer edindiğinin kanıtıdır."

Açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saate yüzde 2.14'lük bir düşüşle 3,481 dolara geriledi ve 60 milyar 632 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55'ini oluşturdu.