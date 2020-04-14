Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon, Corona virüs nedeniyle internetten yapılan alışverişlerin büyük oranda artması sonucu ABD'de 75 bin kişiyi daha işe alacağını duyurdu.

14 Nisan 2020, Salı 09:45 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak

Amazon ayrıca, salgın nedeniyle "temel ihtiyaç maddesi olmayan ürünlere" getirdiği satış kısıtlamasını da gevşetmeye başlayacaklarını açıkladı.

Amazon geçen ay da ABD'de 100 bin kişiyi daha işe alacağını açıklamıştı.

Öte yandan Amazon, salgına yönelik olarak depolarda yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle işçilrei tarafından protesto ediliyor.

Mart ayı sonunda grev çağrısı yapan bir işçiyi de kovmuştu.

Financial Times'ın haberine göre Amazon'a ait 50'den fazla yerde Corona virüs vakasına rastlandı.

Amazon'dan yakın zamanda yapılan bir açıklamada çalışma koşullarının iyileştirildiği ve test saysının artırıldığı belirtilmişti.

ABD'de salgın nedeniyle işsizlik maaşına başvuranların sayısı 16 milyona yükseldi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...