Amatörlerden büyük çıkarma!

Amatör liglerden büyük isyan... Geçtiğimiz hafta amatör liglerin oynanmanası nedeniyle bir süredir futbolcular sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyordu. İstanbul’daki amatörlerin merkezine bir grup futbolcunun yaptığı isyan başvurusunun ardından ülke genelinde amatörler organize oldu. Bugün tüm Türkiye’den birçok amatör kulüp temsilcisi İstanbul’da bir araya gelerek TFF’nin merkezine çıkarma yapacak. Açıklamaya rağmen... Bu organize tepkiyi duyan TFF ise dün bir açıklama yaptı. Amatör liglerle ilgili durumun ekim sonunda değerlendirileceğini açıkladı. 6 aydır oynanmayan ligler nedeniyle futbolcular gelirden yoksun kaldı ve bir an önce futbolun başlamasını bekliyor. Bu nedenle TFF’nin önünde bugün yoğun bir kalabalık olacak. Temsilciler TFF başkanı ile görüşmek istiyor.