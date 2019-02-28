Amatörden yarı finale uzanan öykü!

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor, örnek yönetimi ve adım adım yükselişiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve TFF 3. Lig’e yükselen Kırmızı-Beyazlı takım, sonrasında gösterdiği performansla arka arkaya üst liglere çıktı. 2016’da yükseldiği Spor Toto 1. Lig’de ilk sezonunda (2016-2017) 48 puan toplayan Ümraniyespor, ligi 8. sırada tamamladı. Geçen sezon uzun süre zirve mücadelesini sürdüren İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda yaşadığı düşüşe rağmen ligi 59 puanla 4. sırada bitirdi ve Play-Off’a kaldı.

3 milyon Euro bütçeyle

Play-off’ta yarı final maçında Erzurumspor’a elenen Ümraniyespor, Süper Lig’e çıkma şansını kaybetti. Bu sezona da Süper Lig hedefiyle başlayan Ümraniyespor, 23 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 41 puan topladı. Kırmızı-Beyazlılar, 47’şer puanla ilk 3 sırayı paylaşan Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Kupada Fenerbahçe ve Trabzonspor’u eleyen İstanbul ekibinin tüm takım bütçesi 3 milyon Euro’nun altında.