Amatörden yarı finale uzanan öykü!

2010-2011 sezonunda BAL Ligi’nde şampiyon olarak profesyonel olan Ümraniyespor, 5 senede 1. Lig’e geldi. İstanbul ekibi, rakiplerinin 10’da 1 bütçesiyle bir rüyayı gerçekleştirdi, yarı finale yükseldi.

28 Şubat 2019, Perşembe 05:57
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Amatörden yarı finale uzanan öykü!

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor, örnek yönetimi ve adım adım yükselişiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve TFF 3. Lig’e yükselen Kırmızı-Beyazlı takım, sonrasında gösterdiği performansla arka arkaya üst liglere çıktı. 2016’da yükseldiği Spor Toto 1. Lig’de ilk sezonunda (2016-2017) 48 puan toplayan Ümraniyespor, ligi 8. sırada tamamladı. Geçen sezon uzun süre zirve mücadelesini sürdüren İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda yaşadığı düşüşe rağmen ligi 59 puanla 4. sırada bitirdi ve Play-Off’a kaldı.

3 milyon Euro bütçeyle

Play-off’ta yarı final maçında Erzurumspor’a elenen Ümraniyespor, Süper Lig’e çıkma şansını kaybetti. Bu sezona da Süper Lig hedefiyle başlayan Ümraniyespor, 23 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 41 puan topladı. Kırmızı-Beyazlılar, 47’şer puanla ilk 3 sırayı paylaşan Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Kupada Fenerbahçe ve Trabzonspor’u eleyen İstanbul ekibinin tüm takım bütçesi 3 milyon Euro’nun altında.

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