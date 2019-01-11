Amatör’de haftanın hakemleri açıklandı

Ayrıca, Süper Amatör Küme’nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme 15.haftasında 12 ve 13 Ocak’ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler de belirlendi. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme A-B Gruplarının 15.haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme Maçları ve Hakemleri

12 Ocak 2019 Cumartesi

Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Hüseyin Keğin

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ömer Hürcan Yücel

Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Emre Ünlü

13 Ocak 2019 Pazar

Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Emre Altun

Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin

Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor: Esat Sabuncu

Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maçları ve Hakemleri

12 Ocak 2019 Cumartesi

Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Alim Kandemir

Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk

13 Ocak 2019 Pazar

Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış

Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Cem Eray Eşmekaya

Talas Anayurtspor-Amarat Gençlikspor: Ramazan Haymana

Kayseri Yavuzspor-Argıncıkspor: Mehmet Koç

Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861 Spor: Arman Erkılıç

Yerköyspor-Barogücü: Bilge Kaan Çakır

Tomarza Belediyespor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar

Kayseri Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan ekren