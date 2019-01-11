Amatör’de haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta ve Birinci Amatör Küme A-B Grupları 15.Haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

11 Ocak 2019, Cuma 10:09
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Amatör’de haftanın hakemleri açıklandı

Ayrıca, Süper Amatör Küme’nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme 15.haftasında 12 ve 13 Ocak’ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler de belirlendi. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme A-B Gruplarının 15.haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde: 

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme Maçları ve Hakemleri 

12 Ocak 2019 Cumartesi 

Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Hüseyin Keğin 

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ömer Hürcan Yücel 

Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Emre Ünlü 

13 Ocak 2019 Pazar 

Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Emre Altun 

Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin 

Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor: Esat Sabuncu 

Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin 

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maçları ve Hakemleri 

12 Ocak 2019 Cumartesi 

Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Alim Kandemir 

Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk 

13 Ocak 2019 Pazar 

Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış 

Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Cem Eray Eşmekaya 

Talas Anayurtspor-Amarat Gençlikspor: Ramazan Haymana 

Kayseri Yavuzspor-Argıncıkspor: Mehmet Koç 

Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861 Spor: Arman Erkılıç 

Yerköyspor-Barogücü: Bilge Kaan Çakır 

Tomarza Belediyespor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar 

Kayseri Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan ekren 

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