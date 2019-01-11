Amatör’de haftanın hakemleri açıklandı

Ayrıca, Süper Amatör Küme’nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme 15.haftasında 12 ve 13 Ocak’ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler de belirlendi. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 15.haftasında ve Birinci Amatör Küme A-B Gruplarının 15.haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme Maçları ve Hakemleri
12 Ocak 2019 Cumartesi
Gültepespor-Hacılar Erciyesspor: Hüseyin Keğin
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor: Ömer Hürcan Yücel
Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği: Emre Ünlü
13 Ocak 2019 Pazar
Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Emre Altun
Develispor-Yahyalıspor: Suat Alptekin
Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor: Esat Sabuncu
Akkışla Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor: Murat Özçetin
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maçları ve Hakemleri
12 Ocak 2019 Cumartesi
Enes Gençlikspor-Yeni Esenspor: Alim Kandemir
Güneşspor-Yeşilhisar Belediyespor: Rıza Öztürk
13 Ocak 2019 Pazar
Argıncık Esnafspor-Sindelhöyükspor: Osman Susamış
Trend Gayrimenkulspor-Buğdaylıspor: Cem Eray Eşmekaya
Talas Anayurtspor-Amarat Gençlikspor: Ramazan Haymana
Kayseri Yavuzspor-Argıncıkspor: Mehmet Koç
Sanayi Esnafspor-Trabzon 3861 Spor: Arman Erkılıç
Yerköyspor-Barogücü: Bilge Kaan Çakır
Tomarza Belediyespor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Aydoğan Mantar
Kayseri Meysuspor-Çamlıca Sağlıkspor: Birtan ekren