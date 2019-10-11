Amatör Spor Haftası kutlandı!

Bakanlığın konferans salonundaki buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, misafirlerini, “Evinize, yuvanıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz” diyerek selamladı.

Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekâtı’na da değinen Bakan Kasapoğlu, “Rabbim, ülkemizi, milletimizi askerimizi ordumuzu tüm kötülüklerden esirgesin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salondaki misafirlere selamlarını ileterek konuşmasını sürdüren Bakan Kasapoğlu, “Spor, birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir olgu, bir araç. İçimizde olduğumuz günler her günden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bu nedenle böyle bir günde Amatör Spor Haftası’nı kutlamamız önemli bir mesaj” değerlendirmesinde bulundu.

‘Kadınlarımızı spora teşvik edeceğiz’

Her hanede birden fazla sporcu yetiştirmeleri gerektiğini anlatan Kasapoğlu, “Spor ailede başlıyor. Sporun ailedeki temel taşı da kadınlarımız. Kadınlarımızı spora teşvik edeceğiz. Kadının spor yaptığı toplumda ben tüm toplumun spora olan ilgisinin ve bağlantısının daha güçlü olacağını düşünüyorum. Kadın odaklı spor stratejimizi de bugün de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sporu isteyen herkesin ayağına götüreceğiz.”

‘Her alanda şampiyonlar yetiştireceğiz’

“Sizler sporun can damarısınız, hayat kaynağısınız. O yüzden son 18 yılda çok ciddi bir şekilde destekledik. Eksiklerimiz yok mu, elbette var. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle spor yapan bir toplum olmak zorundayız. Burada da en büyük görev bizlere ve sizlere düşüyor. Her alanda hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak, spor ülkesi olarak birlikte yürüyeceğiz.”

Konuşmaların ardından Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden toplantıya katılan TASKK yetkilileri, Bakan Kasapoğlu’na bölgelerini simgeleyen hediyeler takdim etti.