Amatör Spor Haftası başlıyor

Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası 11 Ekim’e kadar devam edecek. Organizasyonda yapılacak faaliyetlerle farkındalık oluşturularak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcuların halka tanıtılması sağlanacak.

‘Her türlü desteği veriyoruz’

Bu önemli ve değerli organizasyonun, ülke sporunun gelişimine büyük katkı sağladığına işaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, olimpiyat şampiyonları yetiştirmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.