Amatör maçta 3 bin TL değerinde ışıklı tabela kullanıldı

1.Amatör Küme takımlarında Çates Işıkspor yönetiminin almış olduğu karar neticesinde maçlarda ışıklı oyuncu değiştirmesi tabelası kullanılmasına karar verildi. Piyasa değeri 3 bin TL olan ışıklı tabela Cumartesi günü oynanan Çates Işıkspor, Terakkispor karşılaşmasında kullanıldı. Zonguldak’ta ilk kez 1.Amatör Küme maçında kullanılan tabela sayesinde oyuncu giriş çıkışlarında sıkıntı yaşanmadı.

Öte yandan ışıklı oyuncu değiştirme tabelasının genellikle profesyonel lig ve Süper Amatör Lig maçlarında kullanıldığı öğrenildi. Karşılaşma Terakkispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.