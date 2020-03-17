Amatör maçlar seyircisiz oynandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da Birinci Amatör Küme play-off maçlarıyla İkinci Amatör Küme maçları seyircisiz oynandı.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı futbol maçlarının seyircisiz oynanması kararı gereği Burdur'da hafta sonu oynanan Birinci Amatör Küme play-off maçları ile Kışla Stadı'nda oynanan İkinci Amatör Küme maçlarının seyircisi oynanması nedeniyle tribünler boş kaldı.

Burdurlu futbolseverler Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaları vatandaşların 'Beleştepe' diye isimlendirdiği Gençlik Merkezi bahçesinden izledi.

Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan Hacılar Gençlikspor- Gölhisarspor karşılaşmasını Gölhisarlı taraftarlar stadı gören 5 katlı binanın en üst katından izleyerek takımlarını destekledi.

Play-off grubunda Yeşilova Belediyespor, Burdur Belediyespor'u 2-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Gölhisarspor ise Hacılar Gençlikspor'u 6-1 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Kışla Stadı'nda oynanan İkinci Amatör Küme karşılaşmalarında ise Burdur Gücü Karamanlıspor'u 4-2, Burdur Gençlik ve Spor Yeni Büğdüzspor'u 8-1 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI