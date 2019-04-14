Amatör futbolcu kick boksta Avrupa Şampiyonu oldu

Erzurum’da Amatör liglerde futbol oynayan Emre Şahin, ilgi duyarak başladığı kick boksta Avrupa Şampiyonu oldu.

Erzurum’da yaşayan 28 yaşındaki futbolcu Emre Şahin, küçük yaşlardan itibaren hem futbol oynuyor hem de kick boks yapıyor. Futbol oynamaya başladığı yıllarda ilgi duyarak başladığı kick boksta sayısız başarılar elde etti. Bölgesel Amatör Lig’de Bayburt Aydıntepespor’da futbol oynayan Şahin aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’nin lisanlı kick boks sporcusu. Kışları futbol oynayan yazları ise kick boks ile uğraşan Şahin son olarak Antalya’da yapılan Avrupa Kupalarında 69 kilogramda Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’yi Dünya Kupası'nda temsil etme şansını elde etti. Şahin Kick Boks antrenmanlarında ise futbol topunu yanından ayırmıyor.

Futbolu ve kick boksu ayı anda yapmanın bazı zorlukları olduğunu ifade eden Emre Şahin, "Avrupa Kupasında iyi bir başarı aldığım için mutluyum. Çocukluğumdan beri futbol oynamayı çok seviyorum. Mahalle arasında futbol oynamaya başladım. Babam sonrasında beni karateye yönlendirdi. Beni bir gün kick boks maçına soktular ben de karateyi bırakıp boks yapamaya karar verdim. Ama futbol ve kick boks zıt bir spor çünkü futbol takım halinde oynanan bir oyun. Kazasız belasız ikisini aynı anda yapmaya çalışıyorum. 28 yaşındayım halen ikisini birlikte yapmayı çok seviyorum. Futbol oynarken bazen hırsa kapılıyoruz bir hava topunda kendimi kaybediyorum sert müdahale yapıyorum. Rakip takım bana kızıyor ama ben reflekslerimden dolayı bunu isteyerek yapmadığımı söylüyorum” dedi.

Şahin ayrıca 2 Temmuz’da Erzurum’da yapılacak olan Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek.

İHA