Amasyalı kriketçilerin Dünya Kupası hayali

26-30 Ağustos tarihlerinde İspanya’nın La Manga şehrinde yapılacak Kadınlar Kriket Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Kriket Kadınlar A Milli Takımı'nın aday kadrosunda Amasya'dan da 6 sporcu davet edildi.

TRT Spor'un haberine göre Amasyalı kadın kriketçiler Meltem Ceylan (27), Rümeysa Kıngır (19), Göksu Ayan (18), Gülhatun Keleş (16), Ebrar Albayrak (17) ve Sıla Yıldırım (19) il karması karşılaşmalarında gösterdikleri performans ile Türkiye Kriket Kadınlar Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

İspanya'ya gidecek kadroda yer almak istiyorlar

6 isim, 28 Haziran-4 Temmuz arasında Çanakkale’de yapılacak milli takım kampı öncesi hazırlıklarını Amasya 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda sürdürüyor.

Sporcular, antrenörleri Ezinepazar Atatürk İlk ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ceylan eşliğinde her gün 4 saat antrenman yapıyor.

Amasyalı kriketçiler, milli takım kampında iyi bir performans sergileyerek, İspanya'daki elemelere götürülecek kadroda yer almak istiyor.

Göksu Ayan: "Kriket önü çok açık bir spor "

Aday kadroya davet edilen sporculardan Göksu Ayan, milli takıma çağrılma sevincini ve hedefini şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık 3-4 yıldır bu sporlar uğraşıyorum. 3-4 senenin karşılığında, milli takıma hazırlanıyordum zaten. Milli Takıma seçildim çok şükür, şimdi kampımız var kampa gideceğiz. Arkadaşlarımızla çalışıyorduk, çalışmalarımızın karşılığını aldık. Günlük yaklaşık 3-4 saate yakın bir çalışmamız oluyor. Önümüzdeki Ağustosta Dünya Şampiyonamız var. Oraya gideceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi onun için çabalıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarıma çok fazla tavsiye ediyorum çünkü önü çok açık bir spor. Zor görünebilir, karmaşık görünebilir ama ilk başladığımızda bizde böyle diyorduk. Güzel bir spor, çabalayınca isteyince her şey oluyor zaten” dedi.

Ceylan: "Bizim için aslında çok büyük bir gurur...Krikette hayat var"

Antrenör Yunus Emre Ceylan ise “Bu spora 2008 yılında başladım Kriket sporuna. 2008 yılından beri hem sporcu, hem antrenör, hem hakem, hem yöneticilik yaptım. Şimdi de 26-30 Ağustos tarihlerinde İspanya’nın La Manga kentinde Dünya Kupası ICC Dünya Kupası Avrupa elemesi var. Türkiye ilk defa bu turnuvaya katılıyor. Dünya Kupası elemesine ilk defa katılıyor. Bizim için aslında çok büyük bir gurur. 6 tane sporcum seçildi Milli takıma. 4 yıldır Amasya’da gönüllü olarak yapıyoruz bu işi ve bu 6 sporcumun da 6’sının da milli takıma girmesini istiyorum. Tabi ki hak eden kazanacak. Sporcularımızla beraber günde 3-4 saat antrenman yapıyoruz Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla. Tek isteğimiz Türkiye bu sporu geliştirmek ve bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak. Tek amacımız gayemiz bu şekilde. Şu andaki hedeflerimiz arasında tabi bu Dünya Kupası elemesinden öncelikle geçmek istiyoruz. Hedeflerimiz arasında federasyonumuzun kurulması var. İnşallah bakanımızın ve bakanlığımızın, genel müdürlerimizin, bakan yardımcılarımızın desteği ile federasyonumuzu kuracağımıza inanıyoruz. Türkiye’deki gençlere şu an profesyonel anlamdaki branşlar dışında amatör branşlara, yeni branşlara yönlenmelerini istiyorum. Özellikle Kriket, Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizi beden eğitim öğretmenlerinin yardımıyla bu spora yönlenmelerini istiyoruz. Krikette hayat var.” diye konuştu.