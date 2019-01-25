Eren Derdiyok devre biter bitmez kadro dışı bırakıldı, forvet transferi ise sezon başında olduğu gibi bir türlü yapılmadı. Galatasaray yarın çok kritik Göztepe deplasmanına çıkacak ve mevcut kadroda forvet oynayabilecek tek isim yine Sinan Gümüş... Teknik direktör Fatih Terim, gurbetçi futbolcuya adeta gözü gibi bakıyor. Bu zorlu süreçte bir de genç futbolcunun sakatlık yaşamasını istemiyor. Ankaragücü maçında iki gol atan Sinan’ı hafta içindeki Türkiye Kupası mücadelesinde de mecburen oynatmak zorunda kalan Terim, başarılı oyuncuyla dünkü idmanda özel olarak ilgilendi.

‘Golü at, kontratı kap’

Göztepe karşısında Sinan’ı ileride tek forvet olarak oynatacak İmparator, hücumda Onyekuru’dan da çok şey bekliyor. Bu ikili Türk Telekom Stadı’ndaki 6-0’lık Ankaragücü maçında 5 gole imza atmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan, kendisine verilen şansı iyi değerlendirip, yeni