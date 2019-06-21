Aman Diagne sakatlanma

Galatasaray’ın umudu olan Afrika Kupası aynı zamanda endişeleri de beraberinde getiriyor. Sarı-kırmızılıların performansıyla fiyatını artırmasını ümit eden Diagne için şimdilerde farklı bir kaygı taşıdıkları belirlendi.

27 yaşındaki Senegalli forvetin, olası bir sakatlığı bütün planı bozacak. Bu nedenle sarı-kırmızılılar bir taraftan Diagne’nin Afrika Kupası’nda sergileyeceği performansla iyi teklifler almasını beklerken, diğer taraftan ise sakatlanmaması için dua ediyor.

Galatasaray’da Diagne’nin yaşayabileceği ağır bir sakatlık durumunda bütün planlar alt üst olacak. Bu durumda, yaz transferi için kaynak yaratmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, başka yıldızlarını satmak durumunda olacak.

(Milliyet)