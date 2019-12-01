Bu sezon adeta beraberlikler takımı haline gelen Atl. Madrid ligdeki 14 maçın 7’sinden bir puanla ayrıldı. Son olarak Granada deplasmanından 1-1’le dönen Simeone’nin ekibi hafta arasında Juventus’a karşı 1-0 kaybetse de gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Vrsaljko, Savic, Diego Costa ve Jimenez sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular.

Kasım ayı başındaki Levante yenilgisiyle serisi sekteye uğrayan Barcelona, son iki maçında Celta Vigo ve Leganes karşısında kazanarak yeni bir seri başlatma uğraşında. Hafta içi Dortmund karşısında da 3-1 galip gelen Katalan temsilcisi Şampiyonlar Ligi’nde grubu lider bitirmeyi garantiledi, Inter deplasmanına rahat gidecek. Semedo ve Dembele’nin sakatlıkları sürerken Jordi Alba’nın da olmayacağı dün açıklandı. Sergio Busquets kart cezalısı.

A. Madrid - Barcelona maçına iddaa oynamak için aşağıdaki görseli tıklayın

CANLI BAHİS OYNANABİLECEK MAÇ İÇİN İSTATİSTİKLER

· Barcelona ligde son 38 maçın 34’ünde kaybetmedi.

· Barcelona rakibine karşı son 8 maçta kaybetmedi.

· Barcelona 13 lig maçının 11’inde en az 1 gol kaydetti.

· Barcelona’nın son 6 maçı 2,5 gol üstünde sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NELER OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilen derbi mücadelesini kuponuna ekleyen üyelerin tercihi Barcelona’dan yana. Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’a yakını Katalanların kazanacağı görüşünde.

LA LIGA UZMANI M. FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Aralarında tüm kulvarlardaki son 10 maçtan 7’si ALT bitti ancak bu kez farklı bir senaryo izleyeceğiz gibi. Hem Atletico Madrid’in, Barcelona'yı Şubat 2010'dan bu yana ligde mağlup edemiyor olması, hem de Simeone’nin Barcelona ile karşılaştığı 25 resmi maçın sadece ikisini kazanabilmesi hırslandırıyor. Barça’nın bu baskın istatistiklerine rağmen bu sezonki tablo henüz istenen noktada değil. Busquets cezalı bu maçta. İki takımın da gol bulma ihtimali yüksek.