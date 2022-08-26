Amadou Traore iddiası! Galatasaray peşinde

Foot Mercato’ya göre Galatasaray , Fransa 2. Ligi’ne düşen ve finansal sorunlar yaşayan Bordoeux’nun eski yıldızı Amadou Traore’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı ve boşa çıktı.

Haberde, Gineli oyuncu için Galatasaray’ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden Apollon Limassol devrede. İki takımın da Traore ve temsilcisi ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

Bordeaux altyapısından yetişti

Bordeaux altyapısından yetişen ve Fransız ekibi dışında başka bir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3 maçta süre almıştı.



